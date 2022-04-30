محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات عينية لذوي الهمم بالتزامن مع عيد الفطر

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (41) كرسى كهربائى متحرك ومساعدات عينية من بطاطين ولحوم ومواد غذائية لذوى الهمم من أبناء المحافظة لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع صلاح خطاب.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد لرجال الأعمال لمساهمتهم الفعالة فى دعم خطة المحافظة فى تقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بشكل دورى لتقديم الدعم اللازم لتلك الفئات المستحقة بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس ومديرى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى وممثل عن القوى العاملة.

أعرب محافظ المنوفية عن مدى حرصه واهتمامه للاستماع لطلبات المواطنين وتقديم العديد من المساعدات المتنوعة ، وأكد على أنه منذ قدومه المحافظة أعطى أولوية قصوى لتلك الملف الحيوى ومن هنا أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة مساعدات لتلقى الطلبات و استيفاء كافة المستندات بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما قدم المحافظ التهنئة للأسر بمناسبة عيد الفطر المبارك ومؤكداً لهم بأن مكتبه مفتوح دائما أمام جموع المواطنين لتذليل العقبات وحل أى مشكلات تواجههم .

وخلال اللقاء، أجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأسر للاطمئنان على حالتهم الصحية والاجتماعية والتعرف على أحوالهم وظروفهم المعيشية، وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة مراعاة لحالتهم الصحية، كما وجه القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لحالات أخرى تلتمس الحصول على وظيفة مناسبة لها لضمان وجود دخل ثابت، وتكليف التموين ببحث إمكانية إضافة حالة إنسانية للبطاقة التموينية لصرف السلع والخبز نظراً لظروفها، فيما كلف وكيل وزارة الصحة بإجراءات الفحوصات الطبية العاجلة لمواطن من ناحية الماى يعانى من بتر بأحد الساقين والقدم السكرى وفحص كافة الحالات لمتابعة الحالة الصحية لهم واتخاذ اللازم حيالهم ، هذا وقد وجه المحافظ لجنة المساعدات ببحث حالة مواطنة من ناحية أشمون تعانى من مرض السرطان وتلمتس حصولها على مساعدة مالية تعينها على متطلبات علاجها.