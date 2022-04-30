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محافظ القليوبية: رفع 2500 طن تراكمات قمامة بحملة مكبرة بشبرا الخيمة

السبت، 30 أبريل 2022 11:04 ص
محافظ القليوبية: رفع 2500 طن تراكمات قمامة بحملة مكبرة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي نظمتها محافظة القليوبية بالتعاون مع مجالس مدن المحافظة لرفع تراكمات القمامة من شوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة، ونقلها للمقلب الوسيط تمهيدا لنقلها للمقلب العمومي، ورافق المحافظ خلال الحملة كلا من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء ماهر محمد كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وأحمد جمعة نائب رئيس مدينة قليوب.

وتضمن بيان محافظة القليوبية، أنه تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية بدءا من شارع أحمد عرابي وشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة وشارع ترعة الإسماعيلية ومحيط مستشفى الناس ومنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 2500 طن قمامة، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأعمال وزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة مؤكدا على استمرار الحملة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

واختتم الهجان، الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة والذي يشرف علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث سيتم إعادة تركيب فواصل جديدة للكوبري لتحقيق السيولة المرورية.

 


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