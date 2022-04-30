محافظ القليوبية: بدء التقدم لحج الجمعيات الأهلية بدءا من 8 مايو المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية، بدءا من 8 مايو وحتى 12 مايو القادم، وذلك وفق التعليمات الواردة من وزارة التضامن الإجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث تم تحديد حصة وزارة التضامن الاجتماعي من تأشيرات الحج بواقع 25% مقارنة بالأعوام السابقة قبل جائحة كورونا.

وأكد المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة برئاسة خالد عبد العليم مدير عام المديرية، اتخذت عددا من الإجراءات من بينها تشكيل مكتب الحج لموسم الحج لسنة 1443 هجريا- 2022 ميلاديا بقرار المديرية 108 بتاريخ 24/4/2022 وتم التنسيق مع رؤساء أقسام الجمعيات بالإدارات الاجتماعية وتوزيع استمارات الحج الخاصة للراغبين بالحج.

ووفق بيان صادر من وزارة التضامن الاجتماعي أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وأوضحت القباج، أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.