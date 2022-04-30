محافظ القليوبية: انتظام توريد القمح لموسم 2022 واستلام 398 طن قمح بالشون

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بدء موسم توريد القمح بالمحافظة للعام الحالي 2022، مشيراً إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى اليوم بلغت هو 397.760 طن من الأقماح المحلية، مشيرا إلى أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والتموين بضبط ومصادرة أي كميات من الأقماح المتداولة بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، وتفعيل أعمال اللجان المشكلة برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية ممثل عن الزراعة لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتحقيق المستهدف، فضلاً عن القيام بالمتابعات الميدانية للصوامع لتقديم الدعم اللوجستي وشن حملات رقابية على المطاحن الخاصة لحوكمة منظومة التوريد، فيما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد المحصول للبدء في تفعيل القرارات الوزارية بمنعهم من الحصول على الدعم اللازم، مع صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين أولا بأول لتحقيق المستهدف.

ووجه المحافظ، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيه ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 875 جنيه للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 865 جنية للأردب.