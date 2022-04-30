اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 مايو 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة

السبت، 30 أبريل 2022 11:06 م
محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تفقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة. 

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة. 

واطمئن بشارة على جاهزية الشبكة لاستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى ورفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة منعا لتلاعب التجار. 

ومن جانبه أشار اللواء هنرى إبراهيم المدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة إلى إمكانيات الشبكة فى رصد ومتابعة شكاوى المواطنين بالإضافة إلى التعامل الفورى مع أى طارئ يواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقا لمواجهة كافة الأزمات والكوارث. 

وقد أثنى بشارة على الجهد المبذول من فريق العمل بالشبكة والجهد المتواصل فى متابعة الأحداث مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم للشبكة.

محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة (1)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة (2)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة (3)
 

 


الاسماعيلية

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

محافظ الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة