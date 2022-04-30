محافظ أسوان يوجه بإنهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى مديرية التربية والتعليم بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2021، والتى تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ أسوان، على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهى عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية.

وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، مع التصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، كما تم التنبيه على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وتابع المحافظ، بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارى تجهيز اللجان من ( تنظيف وتعقيم )، مع تجهيز اللجان لتكون بواقع 14 طالب بكل لجنة، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وعدم السماح للطلاب بالتجمع فى أى مكان، وانصرافهم مباشرة عقب انتهاء الامتحان، وسيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وأشار عبد الكريم لطفى بأنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوافر كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة.

وأوضح، بأن امتحانات صفوف النقل تنطلق السبت الموافق 7 مايو المقبل، وتنتهى الخميس 12 مايو، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 14 مايو، وتنتهى الخميس 19 مايو.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية يبلغ 99 ألفا و290 تلميذا وتلميذة منهم 36 ألفا و359 تلميذا وتلميذة مقيدين بالصف الرابع، و32 ألفا و599 تلميذا وتلميذة مقيدين بالصف الخامس، بجانب 30 ألفا و332 تلميذا وتلميذة مقيدين بالصف السادس، بينما يبلغ إجمالى أعداد طلاب المرحلة الإعدادية 86 ألفا و115 طالبا وطالبة، منهم 29 ألفا و267 طالبا وطالبة بالصف الأول، و28 ألفا و423 طالبا وطالبة بالصف الثانى، و28 ألفا و425 طالبا وطالبة بالصف الثالث، فى حين يبلغ إجمالى عدد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام 12 ألفا و156 طالبا وطالبة، من بينهم 6250 طالبا وطالبة بالصف الأول، و5906 طلاب وطالبات بالصف الثانى.