محافظ أسوان: توريد 32 ألفا و 332 طنا من القمح

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمديرى التموين والزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح موسم توريد القمح طبقاً للكميات المستهدفه بواقع 166.6 ألف طن.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه فى ظل المساحات المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى 126.5 ألف فدان حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 32 ألفا و 332 طنا وذلك منذ بداية موسم التوريد فى الأول من إبريل الجارى وذلك داخل الصوامع والشون والبناكر.

وشدد المحافظ، على أنه سيتم تحرير محاضر لأى مخالفات للضوابط التى أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وإحالتها إلى النيابة العامة حيث ستقوم الجمعية الزراعية التابع لها الزمام بالإبلاغ الفوري عن أي مزارع لا يقوم بتوريد كميات القمح بواقع 18 أردبا للفدان ، وبحد أدنى 12 أردبا بتحرير محضر ، مع دفع غرامة مالية عن فرق الدعم للسماد الذى قام بإستلامه فى بداية الزراعة للمحصول.

وفى نفس السياق وبناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بعقد إجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية والتموينية والجمعيات الزراعية ، بجانب مسئول المراقبة العامة لمصر العليا التابعة لوزارة الزراعة ، وتم إبلاغ جميع المزارعيين بالإجراءات التى سيتم إتخاذها فى حالة عدم التوريد.

كما تم التنسيق بين رؤساء القرى والجمعيات للعمل على إنتظام عملية التوريد لتكون من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى ، وهو الذى توازى مع حصر كافة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح على مستوى مركز ومدينة إدفو بمساحة 3561 فدان ، وكذا حصر عدد المزارعيين لهذا المحصول بإجمالى 3244 مزارع حيث تم توريد 10 ألاف و 840 طن للصوامع والبناكر.