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محاضرة علمية لمعهد الفلك حول كسوف الشمس المرتقب حدوثه بعد قليل

السبت، 30 أبريل 2022 09:14 م
محاضرة علمية لمعهد الفلك حول كسوف الشمس المرتقب حدوثه بعد قليل البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية، منذ قليل، محاضرة علمية عن كسوف الشمس الذى تشهده الكره الأرضية بعد قليل ولكنه لن يرى بمصر أو المنطقة العربية .
 
 
وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد فان الكرة الأرض سوف تشهد كسوفاً جزئيا للشمس اليوم السبت 30 أبريل 2022م يبدأ عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.
 
وعند الساعة العاشرة و22 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الكسوف حيث يغطي ظل القمر حوالي 64% من مساحة قرص الشمس وعند هذه اللحظة يحدث اقتران شهر شوال لعام 1443هـ.
أي أن ميلاد شهر شوال يبدأ بعد هذه اللحظة مباشرة.
 
ويمكن رؤيته في (جنوب وغرب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسيفيكي – المحيط الأطلنطي – جزء من القارة القطبية الجنوبية ولا يمكن رؤيته في مصر).
 
وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريباً.
 
وينتهي الكسوف تماماً عند الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة بتوقيت القاهرة صباح يوم الأحـــد 1 مايـــو 2022م، وتوضح الخريطة التالية مسار الكسوف الجزئي للشمس.
 
 
 
 

البحوث الفلكيه

معهد الفلك

كسوف الشمس

كسوف الشمس الجزئى

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