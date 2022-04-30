اليوم السابع
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ما هى الفئات الممنوعة من تناول الأسماك المملحة؟ الصحة توضح

السبت، 30 أبريل 2022 05:00 ص
ما هى الفئات الممنوعة من تناول الأسماك المملحة؟ الصحة توضح رنجة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الممنوعة من تناول الأسماك المملحة حرصا علي حياتهم.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفئات الممنوعة من تناول الأسماك المملحة هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل. 
 
أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، هذا النوع يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمواطنين.
 
وشددت على التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذراً من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، مع ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التي يمكن شراؤها:-البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة،لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها،قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة،عيونها بارزة تتميز باللمعان،مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردى
 
رنجة
 
 
 

الصحة

الفسيخ

الرنجة

الاسماك المملحة

اليوم السابع بلس

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