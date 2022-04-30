لتجنب الإصابة بمرض السكرى.. ابعد عن الأطعمة المصنعة والإجهاد

كتبت ميرفت رشاد

مرض السكري هو مرض مزمن خطير يمكن أن يسبب النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية الرئيسية، يتم تعريفه من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أنه حالة صحية مزمنة (طويلة الأمد) تؤثر على كيفية تحويل جسمك للطعام إلى طاقة، في حين أن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري مثل العوامل الوراثية التي لا يمكنك تغييرها ، إلا أن هناك العديد من خيارات نمط الحياة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والتي يمكن إيقافها من أجل المساعدة في الوقاية من مرض السكري، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1 عدم تناول الفطور هناك دائمًا الكثير من الجدل حول ما إذا كان تخطي وجبة الإفطار مفيدًا لمحيط الخصر لديك أم لا ولكن معظم الدراسات ، وجدت أن الإفطار هو الوجبة الرئيسية التي تحدد عادات الأكل الخاصة بك بقية اليوم، نعلم أيضًا أن وجبة فطور جيدة مع البروتين والدهون الصحية (مثل الأفوكادو والبيض) يمكن أن تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم. 2 الخمول الخمول والجلوس لأكثر من 30 دقيقة في المرة الواحدة من عوامل الخطر المهمة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، لا يؤدي نمط الحياة المستقرة فقط إلى زيادة خطر الإصابة بمؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر الصحي ، ولكنه يقلل أيضًا من حساسية الأنسولين وبالتالي ، ستقل احتمالية امتصاص خلاياك للجلوكوز ، وسيبدأ سكر الدم الزائد المنتشر في مجرى الدم في إتلاف الأوعية الدموية والأعضاء.



3 تناول الأطعمة المصنعة العديد من الأطعمة المصنعة غنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية، غالبًا ما نعتبر الأطعمة المصنعة تحتوي على سعرات حرارية فارغة لأنها لا توفر الوقود المناسب لدعم احتياجاتنا الأيضية لذلك ، فإننا نستهلك هذه الأطعمة بشكل مفرط في محاولة للشعور بالشبع وبالتالي الحصول على الكثير من السكر كل يوم. 4 عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم تظهر الأبحاث أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة قد يضر بمستويات السكر في الدم، وبينما نحن نرتاح بوعي ، فإن أجسامنا مشغولة للغاية بإصلاح الأنسجة التالفة ، وتشكيل الذكريات ، وأداء وظائف التمثيل الغذائي، عندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم ، لا تستطيع أجسامنا استقلاب الجلوكوز بشكل فعال ، وتقل حساسية الأنسولين ونتيجة لقلة النوم ، نرى أن الأشخاص المتعبين لا يتخذون في كثير من الأحيان أفضل الخيارات الغذائية ، ولديهم وقت أكثر يقظًا لتناول الطعام ، وغالبًا ما لا يفعلون ذلك، اتخاذ أفضل خيارات الطعام عندما تكون متعبًا. تظهر الأبحاث أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة قد يضر بمستويات السكر في الدم، وبينما نحن نرتاح بوعي ، فإن أجسامنا مشغولة للغاية بإصلاح الأنسجة التالفة ، وتشكيل الذكريات ، وأداء وظائف التمثيل الغذائي، عندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم ، لا تستطيع أجسامنا استقلاب الجلوكوز بشكل فعال ، وتقل حساسية الأنسولين ونتيجة لقلة النوم ، نرى أن الأشخاص المتعبين لا يتخذون في كثير من الأحيان أفضل الخيارات الغذائية ، ولديهم وقت أكثر يقظًا لتناول الطعام ، وغالبًا ما لا يفعلون ذلك، اتخاذ أفضل خيارات الطعام عندما تكون متعبًا.