لبنان: رئيس البرلمان يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالعيد حدادا على ضحايا الزورق

إيمان حنا

أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اعتذاره عن عدم استقبال المهنئين، بمناسبة عيد الفطر، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا غرقا في زورق الموت قبالة شواطئ مدينة طرابلس الأسبوع الماضى وتضامنا مع أهالي المفقودين. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأعرب برى عن تمنياته للبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة عشية عيد الفطر ولعمال لبنان في عيدهم "أصدق دعاء وأطيب الأمنيات بأن تحمل هذه المناسبات بما تمثل من قيم إيمانية وعناوين في الصمود والبذل والتضحية محطة نستلهم منها كل تلك العناوين والدروس من أجل إنقاذ لبنان وحفظ وحدته وسلمه الأهلي وصون كرامة الأنسان فيه".



وأضاف: "التحية والتهنئة لفلسطين وشعبها، للقدس في يومها العالمي للأقصى وكنيسة القيامة لحناجر المرابطين في باحات مسرى الأنبياء لسواعد المقاومين لجباههم التي تعانق السماء هناك يلتمس هلال العيد نصرا وتحريرا وعودة".