كشف ملابسات مقتل عامل بطلق نارى أمام منزله فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان في حادث مقتل عامل تعرض لإطلاق نار بإحدى قرى العياط، وذكروا أن المجني عليه خلال وجوده أمام مسكنه بالقرية، أصيب بطلق ناري، أطلقه أحد الأشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه لم يكن طرفا في المشاجرة، وأنه تصادف وجوده أمام المنزل، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتم ضبطهم، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان عامل لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في إحدى قرى العياط بالجيزة، حيث أصيب بطلق ناري طائش خلال تشاجر عدد من الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه خلال تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وإطلاق أعيرة نارية، أصيب عامل تصادف تواجده مصادفة بمحيط المشاجرة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم تحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.