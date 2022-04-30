قبل الإلزام بشهرين.. 7 خطوات لتسجيل الشركات بمنظومة الإيصال الإلكترونى

كتب هانى الحوتى

تلزم وزارة المالية ، الممولين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني مطلع شهر يوليو المقبل، وهي منظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، وحددت وزارة المالية 7 خطوات للتسجيل بالمنظومة في مرحلة التشغيل التجريبي، وهم:

1- التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي، وذلك لغير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية، أما بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجة إلى إجراءات تسجيل جديد، ويتم التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.

2- التسجيل على البيئة الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني، حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للإيصال الالكتروني.

5- التسجيل على البيئة الفعلية، يقوم الممول بالتوجه إلى المركز/المأمورية المختصة وتسليم الطلب، وبعد ذلك يقوم المسئول بالاطلاع على أصول المستندات واستلام وختم الطلب بختم وارد المأمورية.

6- ترسل مصلحة الضرائب دعوة لمفوض الشركة على الإيميل المسجل بطلب التفويض، على أن يقوم مفوض الممول باستقبال الإيميل من مصلحة الضرائب وفتح الرابط المرسل له من المصلحة والبدء في تسجيل بياناته على صفحة المنظومة.

7- يقوم المفوض بتسجيل نقاط البيع و/ أو أنظمة الـERP بالشركة او إرسال دعوات لمفوضين آخرين، وفي حالة عدم استيفاء المستندات يتم إخطار الممول بالمستندات الناقصة لاستيفائها وإرسالها مرة أخرى للمأمورية.