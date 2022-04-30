فعاليات ومشروعات مبادرة "حياة كريمة".. التنمية الشاملة بكافة مستوياتها

المحافظات – أحمد مرعى – عبد الله صلاح – محمد حسين – حسن عبد الغفار

تواصل المحافظات المختلفة حول مصر، العمل اليوم فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، ونفذت مبادرة حياة كريمة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى .

ففى شمال سيناء واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والمشاركة فى توفير حياة كريمة لأهالى سيناء, تم افتتاح تجمع الشياحة التنموى الجديد بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، وفى المنيا عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع الصحة، حيث يجري العمل في تنفيذ 162 مشروعا بقطاع الصحة، بإجمالي 192 قرية و757 تابع مستهدفة من أعمال التطوير.

أما على جانب الأمسيات الرمضانية بقرى حياة كريمة ففى الأقصر شهدت محافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الرمضانية بقرى حياة كريمة، حيث اختتم المجلس القومى للمرأة فرع الأقصر فعاليات الأمسيات بعنوان "جلسات الدوار"، وفى أسوان تواصل الجهات المعنية بمحافظة أسوان تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والشبابية بمختلف المراكز والمدن، خاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية وخلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم.



أبرز-الليالى-الرمضانية-فى-قرى-حياة-كريمة-بأسوان



افتتاح-تجمعا-تنمويا-جديدا-بمحافظة-شمال-سيناء



الليالى-الرمضانية-فى-قرى-حياة-كريمة-بأسوان



المحافظ-خلال-اللقاء-مع-جهاز-التعمير-بالمنيا



تجمعا-تنمويا-جديدا-بمحافظة-شمال-سيناء



جلسات-الدوار-فى-قرى-حياة-كريمة



حفل-افتتاح-تجمعا-تنمويا-جديدا-بمحافظة-شمال-سيناء



فاعليات-فى-قرى-حياة-كريمة-بأسوان



فرع-القومى-للمرأة-يختتم-فعاليات-بأمسية-رمضانية



فرع-القومى-للمرأة-يختتم-فعاليات-بأمسية-رمضانية-بقرية-الرزيقات



فعاليات-أبرز-الليالى-الرمضانية-فى-قرى-حياة-كريمة-بأسوان