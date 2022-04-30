فريق حياة كريمة يتابع ميدانيا معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة بقرية الدكة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ، مع القيام بالإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة التفاعل معها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفى هذا الإطار قام أعضاء فريق وحدة حياة كريمة بتفقد المشروعات الجارية بقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة والتى يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 5 توابع هى كشتمنة شرق ، وكشتمنة غرب، ودهميت وإمبركاب ودابود حيث تم المرور على مجمع الخدمات ، وأيضاً المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 80 %.

كما تم متابعة أعمال شبكات خطوط الطرد بالقرية ، وكذا شبكات مياه الشرب والتى تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 45 % إلى 85 % ، فيما وصلت نسبة التنفيذ بنقطة الإسعاف بدابود إلى 85 % ، وهو الذى يتوازى مع القيام بتنفيذ الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة لعدد من المدارس ومراكز الشباب.

وفى نفس السياق استمع فريق وحدة حياة كريمة لأبرز المطالب خلال لقائهم بأهالى قرية الدكة وتوابعها والتى كانت من أهمها وجود تباطئ الأعمال الجارية بمجمع الخدمات والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 55 % ، وعلى الفور تم التواصل مع مسئولى جهاز التعمير ، والذين أوضحوا بأنه تم الإسناد للشركة المنفذه حالياً بعد أن تم إستبعاد شركتين لتقاعسهم عن التنفيذ ، وعقب أجازة عيد الفطر المبارك ستشهد الأعمال زيادة فى نسب التنفيذ ، بجانب شكواهم من تقاعس المقاول المسئول عن إحلال وتجديد شبكات المياه بالقرية ، وتم على الفور التواصل معه لسرعة الإنجاز ، كما تم رفع نواتج الحفر وتسوية الطرق المؤدية للقرية وتوابعها.

وفى نهاية اللقاء قدم الأهالى شكرهم الجزيل للرئيس السيسى على هذه المبادرة الوطنية الإنسانية التي ساهمت ستساهم فى تحسين أحوالهم ، وتحويل قراهم لواقع أفضل جديد ، معربين عن شكرهم لمحافظ أسوان والجهاز المعاون لما يتم بذله من جهود للإرتقاء بمستوى الخدمات بكافة قطاعات العمل العام .