فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل شاب والعثور على جثته فى حقيبة بـ6 أكتوبر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل حقيبة بمدينة 6 أكتوبر، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وأسرة المجني عليه.

وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، للتوصل لمرتكب الجريمة، وتبين من خلال مناظرة الجثة إصابة المجني عليه بعدة طعنات، بالإضافة إلى وضع لاصق على فمه، وتقييده بالحبال، ووضع الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل حقيقة بمدينة 6 أكتوبر، مصاب بعدة طعنات، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات، ومقيد بحبل، داخل حقيبة كبيرة الحجم.

تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.