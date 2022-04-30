اليوم السابع
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غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية فى حي الزهور ببورسعيد.. صور

السبت، 30 أبريل 2022 03:13 م
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية فى حي الزهور ببورسعيد.. صور غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية
بورسعيد - محمد عزام

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قامت حملة مكبرة بقيادة فوزي الوالي - رئيس حي الزهور  بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لرصد مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العملية التعليمية والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. 
 
 
وأكد فوزي الوالي - رئيس حي الزهور، أنه بالمرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلي أنه تم تنفيذ قرار غلق وتشميع مركزين بمنطقة التعاونيات. 
 
وأوضح رذيس حي الزهور، أن ذلك جاء فى إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية .
 
يذكر أن محافظة بورسعيد تشن حملات مستمرة في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والأحياء.
 
غلق وتشميع مركز
غلق وتشميع مركز

إجراءات الغلق والتشميع
إجراءات الغلق والتشميع

مركز دروس خصوصية
مركز دروس خصوصية
 
 

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