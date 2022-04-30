ضبط 4 أشخاص يلقون أكياس مياه على المواطنين والسيارات بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالإسماعيلية لقيامهم بإلقاء أكياس معبأة بالمياه على المارة والسيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة،وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

وتمكنت من ضبط (4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" قيادة أحدهم، وذلك لقيامهم بإلقاء أكياس بلاستيكية معبأة بالمياه على المارة والسيارات بدائرة القسم.

بمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد المزاح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.