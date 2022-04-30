ضبط 11 طن أرز وفول ودقيق مجهول المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتير، و5 أطنان من الفول الحصى مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لتخزينه كميات من السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأعلى من السعر الرسمي لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق بلدى مدعم يصرف لمستحقى الدعم من قبل الدولة، بحوزة صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لتصرفه فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.