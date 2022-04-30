اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 11:59 م
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ضبط نجار بالغردقة بحوزته كيلو هيروين مخدر وربع كيلو شابو

السبت، 30 أبريل 2022 11:51 م
ضبط نجار بالغردقة بحوزته كيلو هيروين مخدر وربع كيلو شابو حبس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة من ضبط نجار بحوزته كيلو هيروين مخدر وربع كيلو شابو، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر مدير مكتب مكافحة المخدرات بالغردقة يفيد قيام نجار بالاتجار فى المواد المخدرة بالغردقة وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبطه.

 

وتبين بحوزته كيلو هيروين مخدر وربع كيلو شابو لتوزيعها على عملائه بالغردقة خلال أيام العيد وكذلك تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالى حصيلة بيع وهاتف محمول وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لنباشر التحقيقات.

 


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