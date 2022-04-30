ضبط محاولتي تهريب شيش إلكترونية وزيت الماريجوانا بمطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولتى تهريب هواتف محمولة وشيش الكترونية وعبوات سجائر بها زيت الماريجوانا المخدر بحوزة راكبين بتأمين من دبى والدرجة، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبى، أستوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفى مرسى مأمور الجمرك وطاهر خفاجى واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، قام وائل محمد امبابى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمود محمد طلعت عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 30 هاتف محمول ماركة iPhone و550 علبة وعبوة بهم كميات من مستلزمات الشيش الإلكترونية والسماعات والمشارط الجراحية.

وفى المحاولة الثانية، إثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة تم ضبط راكب أجنبى بحوزته 8 أمبولات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر و4 سجائر إلكترونية بهم نفس الزيت وكان فريق الضبط مكون من احمد جمال رشدى مأمور الجمرك ومحمود محمد سعيد رئيس القسم والعقيد المدثر خالد من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى.

آمر احمد عبد الهادى عبد البصير مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب الثانى للنيابة المختصة.