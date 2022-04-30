ضبط كمية من مستلزمات الأسنان بحوزة طبيب وزوجته بمطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة راكب يعمل طبيب أسنان وبعده بدقائق زوجته، بسبب تهريب كميات كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الخطوط السعودية القادمة من جدة، أستوقف اولا حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم والذى تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام محمد الهادى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامى نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط حوالى 6 آلاف عبوة وكيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان، وبعدها بدقائق أستوقف محمود عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية أحدى الراكبات والتى انكرت ايضا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شعبان احمد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ايضا، قام احمد سيد إبراهيم عافيه مدير ادارة الحركة بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 3238 عبوة وكيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان.

قام أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بمناظرة جوازى سفر الراكب والراكبة فتلاحظ له أنهما زوجان، ثم آمر بتحرير محضر ضبط جمركى ضد كل منهما بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.