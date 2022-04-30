ضبط سائق صدم ديليفري بالنزهة وتسبب في وفاته

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصطدام إحدى السيارات بقائد دراجة نارية "عامل توصيل طلبات" – تُوفى متأثراً بإصابته، وفرار قائدة السيارة مرتكبة الواقعة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبطها.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.. حيث أنه بتاريخ 12/3/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية بمصادمة ومصاب بدائرة قسم شرطة النزهة.. على الفور تم الإنتقال وعمل البلاغ وتبين أن طرفى المصادمة (طرف أول "طالبة – مقيمة بدائرة القسم" – طرف ثان " قائد دراجة نارية "مندوب توصيل طلبات" – مقيم بمنطقة مصر الجديدة – مصاب بسحجات متفرقة وكسور وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط قائدة السيارة وعرضها على النيابة العامة.