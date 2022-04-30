اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 07:27 م
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ضبط سائق صدم ديليفري بالنزهة وتسبب في وفاته

السبت، 30 أبريل 2022 06:08 م
ضبط سائق صدم ديليفري بالنزهة وتسبب في وفاته أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصطدام إحدى السيارات بقائد دراجة نارية "عامل توصيل طلبات" – تُوفى متأثراً بإصابته، وفرار قائدة السيارة مرتكبة الواقعة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبطها.
 
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.. حيث أنه بتاريخ 12/3/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية بمصادمة ومصاب بدائرة قسم شرطة النزهة.. على الفور تم الإنتقال وعمل البلاغ وتبين أن طرفى المصادمة (طرف أول "طالبة – مقيمة بدائرة القسم" – طرف ثان " قائد دراجة نارية "مندوب توصيل طلبات" – مقيم بمنطقة مصر الجديدة – مصاب بسحجات متفرقة  وكسور وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط قائدة السيارة وعرضها على النيابة العامة.

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