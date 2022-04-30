صوامع وشون الشرقية تستقبل 13062 ألف طن و169 كيلو قمح

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 5551 طن و 688 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 7510 طن و481 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 13062 ألف طن و169 كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 32344 فدان. مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 الف و222 فدان .

أكد المحافظ أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، كما شدد المحافظ على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراطاً.