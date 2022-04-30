صحيفة أمريكية: ألمانيا أيدت حظر توريدات اليورانيوم من روسيا

وكالات

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن ألمانيا أيدت فرض الحظر الأوروبي على توريدات اليورانيوم من روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المندوبة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي أعلنت في 27 أبريل الجاري عن تغير في موقف برلين تجاه هذه المسألة، مشيرة إلى أن ألمانيا لم تؤيد فرض الحظر النفطي فحسب، بل والحظر على توريدات اليورانيوم أيضا. وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي بحث هذا الموضوع مطلع الأسبوع.

ودعت بولندا ودول البلطيق لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على توريدات اليورانيوم من روسيا، في إطار العقوبات الأوروبية ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وليس من المعروف حتى الآن متى قد يتم فرض الحظر المذكور.