صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز تلقى اللقاح خلال أيام العيد

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، واكد على تواجد المدير أو من ينوب عنه على مدار الساعة، وذلك استعدادا للاحتفال بعيد العمال وعيد الفطر المبارك، وذلك من اليوم السبت الموافق 30 أبريل 2022م وحتى انتهاء إجازة العيد، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

وأكد على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة، وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة، وتوافر مخزون الأكسجين، وتكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، وكذا توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات وأكد على جاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث، كما تم تخصيص نسبة 30٪من اسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعه المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد اماكن تمركزات الإسعاف.

وبناء على توجيهاته شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادى والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة فى جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات فى جميع المنشآت كما تم التأكد من توافر معاير السلامة والأمان بالحدائق والمتنزهات والنوادى الاجتماعية والمطاعم وتكثيف المرور على مصانع الحلوى (كعك العيد).

ونوه وكيل الوزارة إلى أن جميع مراكز تلقى اللقاح تعمل يوميا خلال ايام العيد وذلك من 10 صباحا حتى 3 عصرا وحث مكين المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادى وغيرها من الأماكن المغلقة.