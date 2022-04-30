اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 02:29 ص
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شاب يتعدى على طليقته بسلاح أبيض فى الغربية لرفضها العودة له

السبت، 30 أبريل 2022 02:28 ص
شاب يتعدى على طليقته بسلاح أبيض فى الغربية لرفضها العودة له شاب يتعدى على طليقته بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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أقدم شاب مقيم بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية على التعدى بسلاح أبيض (سكين) على طليقته أمام طفلتهما، انتقامًا منها لرفضها العودة له مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بتحرير ربة منزل تدعى"ش.ا" 27 سنة محضراً تتهم طليقها بالتهجم عليها في محل عملها حاملاً سكين، وتعدى عليها بالضرب محدثاً بها إصابات متفرقة.
 
وكشفت المجني عليها أن هناك خلافات زوجية مع المتهم دفعتها للانفصال عنه، منذ فترة، وفوجئت به يقتحم محل عملها والتعدى عليها وأحدث ما بها من إصابات، تحرر المحضر 33 أحوال، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.
 
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مدير أمن الغربية

كفر الزيات

شاب يتعدى على طليقته بالغربية

محافظة الغربية

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