اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 07:30 م
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سهرة رمضانية فى الكنيسة المصرية فى السويد.. صور

السبت، 30 أبريل 2022 07:23 م
سهرة رمضانية فى الكنيسة المصرية فى السويد.. صور سهرة رمضانية فى الكنيسة المصرية في السويد
كتب: محمد الأحمدى

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تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية وعلى شرف سفير مصر السفير أحمد عادل وزوجته والمستشارة القنصل العام لمياء الرشيدى، والمستشار أحمد عبد الرحيم نظمت الكنيسة المصرية فى السويد سهرة مصرية رمضانية

 

وقدم السفير التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنباء أباكير وللآباء الكهنة

 

وفى سياق متصل، هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

الكنيسه الارثوذكسيه

السويد

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