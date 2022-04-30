اليوم السابع
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زيلينسكى يبحث مع جونسون التطورات الميدانية بأوكرانيا والمساعدات العسكرية

السبت، 30 أبريل 2022 09:00 م
زيلينسكى يبحث مع جونسون التطورات الميدانية بأوكرانيا والمساعدات العسكرية الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
وكالات

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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أنه ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستجدات النزاع العسكري في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وذكر زيلينسكي على حسابه في تويتر اليوم السبت، أنه يبقى على تواصل مع جونسون، مضيفا: "تحدثنا عن الوضع على ساحة القتال وفي ماريوبول المحاصرة، وناقشنا المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا والجهود الدبلوماسية اللازمة لإحلال السلام".

وحذرت روسيا غير مرة من أن شحنات الأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية تشكل هدفا عسكريا مشروعا لقواتها.

زيلينسكي يبحث مع رئيس سويسرا عقد مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه أجرى اليوم أيضا محادثات هاتفية مع الرئيس السويسري يغناسيو كاسيس حيث أشار إلى المساعدات الإنسانية التي تتسلمها كييف من برن.

وأوضح أن المكالمة تطرقت خصوصا إلى التحضيرات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا ودور الوسيط الذي تلعبه سويسرا في تقديم الخدمات القنصلية إلى الأوكرانيين المتواجدين في روسيا.

ويأتي ذلك بعد مكالمة أخرى أجراها زيلينسكي في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


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