رفع الإشغالات ومحولات لاستيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة بالفشن

بنى سويف ــ هانى فتحى

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة حمادة راضي، وبالتنسيق والتعاون مع هندسة الكهرباء الإجراءات الفنية المنفذة؛ لاستيعاب زيادة الأحمال الكهربائية بقرى المركز، ولاسيما في فصل الصيف، من خلال نصب محولات كهربائية مختلفة السعات، وتغيير سعتها الحالية، حيث تم رفع قدرات المحولات بقرية الجمهود وذلك من 200 ك ف ا إلى 300 ك ف ا، ومحول كفر منسابة من 100ك ف ا إلى 200 ك ف ا، وكذلك محول بنجع عبد ربه دخيل من 67الى 100 ك ف ا.

فيما قاد رئيس المدينة حملة مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة من قبل الباعة الجائلين وبروز المحال التجارية بشارعي البحر الأعظم والجيش، والتي أسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

كما تم التحفظ على تاندات وحوامل حديدية ومقاعد وطاولات بلاستيكية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وشارك في الحملة الأستاذ أشرف حمزاوي نائب رئيس المركز ومدير الرصد الميداني ومدير الإعلانات، ومسئولو الإدارات المعنية، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية دلهانس بإيقاف حالة شروع في التعد بالبناء المخالف على مساحة قيراط أرض زراعية بعزبة بشرى التابعة لقرية الجفادون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إزالة المطبات العشوائية بقرية تلت، لتيسير الحركة المرورية بالقرية.