رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

ويغتنم رئيس الجامعة هذه المناسبة ليؤكد على أهمية دور عمال مصر في بناء ورفعة الوطن، وأن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة، كما يثنى على تقدير الدولة و قيادتها السياسية لأبناء مصر الأوفياء، ولجهودهم المتفانية من أجل دفع عجلة الإنتاج.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي بالتزام عمال مصر المخلصين بمواصلة العمل بشجاعة وإخلاص فى الظروف كافة، وهو ما يعكس رغبتهم الصادقة فى غد أفضل و مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.