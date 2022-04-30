اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يهنئ رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

السبت، 30 أبريل 2022 09:55 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.
 
وأرسل الدكتور محمد الخشت، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه التهنئة إلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري،  داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم.
 
وأكد الدكتور الخشت، على أن  عيد الفطر هو بمثابة جائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان تقربًا إلى الله عز وجل.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على مواصلة العمل في مختلف القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.

جامعة القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

عيد الفطر

السيسى

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