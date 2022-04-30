رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة

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شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها خصوصا المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين حماية المواطن ومواجهة الاستحقاقات المنتظرة والبلاد مستقرة وآمنة.

وأكد ميقاتي في تصريحات الجمعة أهمية الاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 مايو المقبل، داعيا إلى تأسيس مناخ إيجابي لتحصين البلاد من الذهاب إلى الهاوية خاصة أن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، موضحا أن كل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه إلى أن حرية كل فرد تقف عند حرية الآخرين، موضحا أن لبنان مع حقوق الإنسان والتعبير الحر لكن لكل شيء حدوده، وتجاوز هذه الحدود من دون رادع يؤثر على هيبة الدولة والسلامة العامة والكرامة الوطنية – على حد وصفه.

وأوضح أن أي عمل يمكن أن يسيء إلى الاستقرار مثل التعرض للقوى الأمنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله.