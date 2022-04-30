رأس البر تستعد لاستقبال روادها فى عيد الفطر .. صور

دمياط: معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة رأس البر عن استعدادها لاستقبال رواد المصيف خلال اجازة عيد الفطر المبارك

حيث تم تنفيذ أعمال صيانة الاعمدة الكهربائية ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة ونظافة الشوارع الرئيسية، ودهان المطبات الصناعية.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قرارا بمنع دخول الدراجات البخارية إلى داخل المصيف ومنع دخول سيارات واتوبيسات اليوم الواحد داخل مدينة رأس البر وتم تشغيل خطوط سرفيس داخلى لتغطية المصيف وكذلك عمل الطفطف

وفى شاطىء رأس البر تم الاستعداد بتوفير معدات إنقاذ ز4ةخيم لتجميع الأطفال التائهين، و5 خيم إسعاف، وتم زرع 33 برج إنقاذ، وتوفير 120 منقذ للعمل على طول الشاطىء

يذكر أن شواطىء رأس البر مجانية والتى تمتد من شارع 109 وحتى المنطقة الأولى ويوجد العديد من الكازينوهات الموزع على طول الشاطىء جاهزة لاستقبال رواد المصيف.

تتمتع رأس البر بوجود عدة مناطق الفسحة والتنزه منها شاطى ء البلاج ومنطقة الجربى واللسان وشارع النيل برأس البر.



جانب من الاستعدادات (2)



جانب من الاستعدادات (3)



جانب من الاستعدادات (4)