خيط الجريمة.. بسبب المزاح شاب يقتل ابن عمه قبل الإفطار بالإسماعيلية

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

شهدت منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، جريمة قتل بشعة، حيث اقدم شاب على قتل ابن عمه طعنا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار خلال مشاجرة بينهما، بعد قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه. تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن الإسماعيلية ، إخطارا بقيام "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، بالتعدى على ابن عمه محمد ماهر ، 30 عامًا، عامل دليفري، وقتله فى دائرة قسم منطقة البلابسة.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم اخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاه، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه حبسه. تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فارداه قتيلاً في الحال.