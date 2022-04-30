"حياة كريمة" تنعى ضحايا حادث ترعة السوالم بالبحيرة وتعلن تقديم الدعم لذويهم

كتب سيد الخلفاوى

نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حادث ترعة السوالم بالبحيرة، كما أعلنت تقديم الدعم اللازم لذويهم، مشيرة إلى أنها نسقت مع المنسقين الميدانيين للمؤسسة لتقديم واجب العزاء وسبل الدعم والاطمئنان على المصابين وأسرهم.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة تقديمها كل أنواع الدعم اللائق لأسر ضحايا ومصابى الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشهد مركز إيتاى البارود بالبحيرة، وحادث مروع، حيث لقى 8 أطفال مصرعهم غرقًا، وذلك بعد انقلاب تروسيكل داخل ترعة ساحل مرقص أمام كوبرى السوالم.

الحادث وقع فى الساعات الأولى من صباح السبت إثر انقلاب التروسيكل وعلى متنه الأطفال الذين أغلبهم مقيمين بقرية جزيرة نكلا التابعة لمركز شبراخيت، حيث كانوا فى طريقهم للعودة إلى منازلهم للحاق بموعد السحور بعد الانتهاء من عملهم فى ثلاجة تجهيز خضروات.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهرى من انتشال 8 جثامين وجارى البحث عن باقى الضحايا. واتشحت قرية جزيرة نكلا بالسواد وخرج الآلاف من الأهالى لتأدية صلاة الجنازة وتوديع الجثامين.