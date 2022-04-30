حملات نظافة موسعة للحفاظ على المظهر الحضارى بالأقصر قبل عيد الفطر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقتي جنوب والمطار بمدينة الأقصر، حملات نظافة موسعة ومكثفة علي مدار اليوم، وذلك للإرتقاء بالمظهر الحضاري ومستوي الخدمات العامة بها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، لرؤساء المناطق، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة.

واستهدفت الحملات أعمال النظافة ورفع كفاءة المناطق الأتية:- (منطقة جنوب : تضمنت أعمال المكنسة الآلى، بالوردية الصباحية، نظافة طريق الجولي فيل وشارع خالد بن الوليد، بمتابعة محمد عبده نائب رئيس منطقة جنوب - منطقة المطار : تضمنت أعمال النظافة بالوردية الليلية ، نجع عوض الله الشرقى ونجع العوارين وأمام القاعدة الجوية، بمتابعة شعبان طايع رئيس منطقة المطار).

وفي سياق متصل، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال الصيانة الأسبوعية للمعدات بمنطقة شرق ورفع كفاءة المعدات الخاصة والعاملة في مجال النظافة، وذلك بعد حصر الأعطال، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مؤكدا الاستمرار بالعمل على التوازى لرفع كفاءة المعدات وصيانتها وإصلاح الأعطال والذى سيسهم في رفع كفاءة المنظومة ككل مما سيكون له مردود إيجابى على أرض الواقع يشعر به المواطن.

وقبل أيام من دخول عيد الفطر المبارك، انطلق رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابي رئيس المدينة، فى حملات لإزالة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشارع العام بمحيط ساحة أبو الحجاج بمنطقة جنوب، وإخلائها من الباعة الجائلين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت الحملات لإزالة الإشغالات بمحيط ساحة أبو الحجاج الأقصرى، بتعليمات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لمسؤولي المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتشديد على رفع كافة أنواع الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية بالميدان.



الأقصر تشهد حملات نظافة موسعة للحفاظ على المظهر الحضارى (1)



الأقصر تشهد حملات نظافة موسعة للحفاظ على المظهر الحضارى (2)



الأقصر تشهد حملات نظافة موسعة للحفاظ على المظهر الحضارى (3)



الأقصر تشهد حملات نظافة موسعة للحفاظ على المظهر الحضارى (4)