اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 01:18 م
أكرم القصاص
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حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وإزالة 4073 حالة إشغال بأحياء الإسكندرية

السبت، 30 أبريل 2022 12:41 م
حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وإزالة 4073 حالة إشغال بأحياء الإسكندرية إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التحقق من توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار وغزالة الاشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

يأتى ذلك في اطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق وإزالة كافة أشكال الاشغالات والتعديات والتصدي لاي ممارسات احتكارية والتواصل الدائم مع المواطنين.
 
وفى هذا الصدد، شنت أحياء الاسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات مكبرة على جميع الاسواق والمنشآت التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالاسعار وجودة جميع السلع الغذائية وازالة الاشغالات حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 851 محضر متنوع مابين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين ورخص محلات وضبط عدد 4073 حالة اشغال طريق متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 71 ألف جنيه على المنشآت المخالفة.
 
 
إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية (1)
إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية (1)

 

إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية (2)
إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية (2)

 

إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية (3)
إزالة الاشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات احتكارية (3)

 


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