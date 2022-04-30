حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وإزالة 4073 حالة إشغال بأحياء الإسكندرية

يأتى ذلك في اطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق وإزالة كافة أشكال الاشغالات والتعديات والتصدي لاي ممارسات احتكارية والتواصل الدائم مع المواطنين.

وفى هذا الصدد، شنت أحياء الاسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات مكبرة على جميع الاسواق والمنشآت التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالاسعار وجودة جميع السلع الغذائية وازالة الاشغالات حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 851 محضر متنوع مابين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين ورخص محلات وضبط عدد 4073 حالة اشغال طريق متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 71 ألف جنيه على المنشآت المخالفة.