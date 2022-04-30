اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 10:28 م
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جبر الخواطر.. المجتمع المدني ينظم حفل إفطار وتكريم لعمال النظافة بالشرقية

السبت، 30 أبريل 2022 09:58 م
جبر الخواطر.. المجتمع المدني ينظم حفل إفطار وتكريم لعمال النظافة بالشرقية حفل الافطار
الشرقية - فتحية الديب

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نظم رموز المجتمع المدني بمدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية،بالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس،حفل إفطار لعمال النظافة والصرف الصحي بالمدينة،تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل علي مدار شهر رمضان.
 
وشاركهم في حفل الإفطار النائب الدكتور احمد شاهين،عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبد الله الرماح،عضو مجلس النواب،والمحاسب على الصناديلي، رئيس مجلس ومدينة بلبيس ونواب المجلس،وعن المجتمع المدني، عادل السداوي،ومحمد جمبريكا، وايمن سالم.
 
وقال المحاسب على الصناديلي، إنه يشكر كل من ساهم  وشارك في هذة اللافتة الانسانية التى رسمت البهجة والفرحة على وجوه عمال النظافة،الذين اعربوا عن سعادتهم لتقدير المجتمع المدني لجهودهم،
 
 

الشرقية

عمال النظافة

عمال الصرف الصحى

مجلس مدينة بلبيس

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