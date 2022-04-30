تعرف على 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع تعمل خلال إجازة العيد بمياه سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك فى الفترة من الأحد الموافق 1 مايو 2022 وحتى الجمعة الموافق 6 من نفس الشهر، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، وأنه تم تقسيم العمل لفترة صباحية تبدأ فى تمام العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً على أن تبدأ الفترة المسائية فى تمام الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة، ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة ويوجد 3461 ماكينة دفع إلكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الاعلام، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.