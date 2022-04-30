تعرف على العلاقة بين انتشار جائحة كورونا والابتكار في أشكال التأمين المختلفة

كتب عبد الحليم سالم

قال الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، إنه فى الماضى كان إدراج التغطية التأمينية ضمن المنتجات الاستهلاكية طريقة فعالة لتوفير قيمة مضافة مع تقديم تجربة للعميل بسيطة وذات قيمة عالية للعميل، ومع ظهور الاقتصاد الرقمي وتغيير التركيبة السكانية والتنمية الاقتصادية القوية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اتخذ الطلب على التأمين المدمج شكلاً مختلفًا.

أضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية اليوم : ففي أعقاب جائحة كوفيد، تحول عدد متزايد من المستهلكين نحو شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بما فى ذلك الخدمات والمنتجات التأمينية. وسارعت شركات التأمين بالتركيز على الاستفادة من البنية التحتية الرقمية والابتعاد عن النماذج التقليدية المستخدمة لتسويق التغطيات التأمينية.

ومن ضمن هذه التطــورات الانتشـــار السريع للتأمين المدمــج Embedded Insurance والذي يعنى دمج التغطية التأمينية داخل منتج أو خدمة أخرى بعينها، على سبيل المثال، أثناء حجز تذكرة طيران ، يتم منح العميل خيارًا لشراء تأمين السفر ، أو عند شراء جهاز إلكتروني ، يتم منح العميل خيارًا لشراء التأمين من التلف والتعرض لحوادث السرقة لحماية الجهاز، أو عرض لشراء تأمين الضمان المحدد Extended Warranty مع شراء السلع المعمرة.

وقد تم بالفعل توزيع منتجات التأمين المدمج عبر الإنترنت من قبل شركات التجارة الإلكترونية الرائدة ومشغلي تطبيقات الهاتف المحمول الشهيرة لخدمات النقل والتوصيل وحجز السفر والدفع و غيرها من الخدمات الأخرى، و يمكن تقديم التأمين المدمج إما بقسط محدد بشكل منفصل أو من خلال تضمين تكلفة التأمين ضمن التكلفة الإجمالية للمنتج أو حزمة الخدمات دون تمييزه.

وقد أعطى التحول نحو الشراء عبر الأنترنت وزيادة الطلب على التعاملات الرقمية دفعة جديدة لمنتجات التأمين المدمج حيث أنه يقدم لشركات التـأمين فرصاً تسويقية مميزة.