تعرف على أقوال المجنى عليه بواقعة فرد أمن بمجمع سكنى بالمقطم

قال فرد أمن المجمع السكنى بإحدى المجمعات السكنية بالمقطم، فى شهادته إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنى استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجنى عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبى المحرر بها.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم بواقعة التعدى على فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنى بالمقطم، عدة جرائم تضمنت استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنى بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، يظهر فيه تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجنى عليه تضرَّرَ فيه من تعدى المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكنى أكدوا تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء فى شهادة المجنى عليه والشهود.

وقد شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتى أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدى المتهم على المجنى عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.

وأمر النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.