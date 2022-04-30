اليوم السابع
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تشريح جثة سائق "توك توك" عثر عليه مقتولًا بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 30 أبريل 2022 01:23 م
تشريح جثة سائق "توك توك" عثر عليه مقتولًا بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفري

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة سائق توك توك"، عثر عليها داخل شنطة سفر، بالمدينة وتبين من خلال المناظرة وفاته نتيجة تعرضه للخنق.
 
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغاً بالعثور على حقيبة سفر ملقاة بأحد الشوارع، وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها جثة شاب.
 
وتبين من خلال التحريات، أن الجثة  لشخص فى منتصف العقد الثاني من عمره يعمل سائق توك توك، وبه آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ويوجد لاصق على فمه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
 
 

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