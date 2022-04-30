تحرير محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية وممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، برئاسة المحاسب نشأت معبد بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري لتنفيذ حملة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الجزارة.

أسفرت عن تحرير 30 محضرا تضمنت 8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وممارسة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و22 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية شملت 7 محاضر نقص وزن، 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدد 11 محضر متنوع لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس بالمخبز وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.