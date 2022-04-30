تجهيز 4089 مسجدا لصلاة العيد وفتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين بأسيوط

أسيوط ــ فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف والانتهاء من تجهيز 4089 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة والساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وأوضح المحافظ، أن المساجد التى يؤدى فيها صلاة الجمعة أسبوعياً هي نفسها التي سيسمح لها بصلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الساحات الملحقة بها مع التشديد على مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف والضوابط المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنبيه على وكيل وزارة الأوقاف بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز الساحات الملحقة بها والإشراف التام عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا مع التنبيه على الخطباء بأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفقاً للضوابط المقررة الواردة من الوزارة، أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه جاري تنظيم حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الفطر المبارك، منوها إلى أنه تم تجهيز 4089 مسجدا والساحات الملحقة بها لصلاة العيد، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة .

كما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتهاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة، فضلًا عن جاهزية مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة لاستقبال الرحلات النيلية للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على النظافة العامة ومنع أى تزاحمات .

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات بالقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء وجهاز تجميل مدينة أسيوط وجه خلالها بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 )، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد، مشيرًا إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين قد رفعت درجة الاستعداد القصوى وتم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً للأعياد، موجها وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لتكثيف عرض اللحوم والاسماك خلال الفترة التي تسبق العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها، مضيفاً أنه سيتم المرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام ، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الاعياد وبالأسعار المناسبة .

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أى حالات خلال فترة الإجازات والأعياد، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل أى حالات مرضية إلى أقرب مستشفى، ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق .