اليوم السابع
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تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالمنوفية لأداء شعائر صلاة عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 04:19 م
تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالمنوفية لأداء شعائر صلاة عيد الفطر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بأنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف، تم تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وهى : ساحات مساجد سيدى خميس والعباسى بمدينة شبين الكوم، ومسجد أولاد غانم بمدينة منوف ، والحسينى بقرية كفر ربيع والغباشى بكفر شحاته وسيدى خالد بطوخ دلكة بمركز تلا ، ومسجد العمرى بمدينة أشمون وسيد الشهداء بقرية قورص والرحمن الرحيم بساقية المنقدى والقطان بشنشور بمركز ومدينة أشمون ، ومسجد السيدة عائشة بقرية الحامول بسرس الليان ، وكذا مسجد الشهيد بسبك الضحاك بمركز الباجور ومساجد الشهيدين ومحمد نصر والمساعى بمدينة قويسنا، بالإضافة إلى فتح المساجد الكبرى وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد التام والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية فيما يخص استقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أن تلك الإجراءات بأن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الفطر المبارك ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنية ، مؤكداً على أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد وإتخاذ اللازم

ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

 
 

 


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