بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 104 رحلات طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من اليوم السبت، 104 رحللات طيران دولية سياحية أغلبها أوروبية لمدة أسبوع حتى يوم الجمعة المقبل، أسبوع عيد الفطر المبارك، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي حصل اليوم السابع على نسخه منها، أن من المقرر وصول أيضا 4 رحلات أسبوعية داخلية بينما الرحلات الدولية، 104 رحلات قادمة أغلبها من عدة دول أوربية بينها 3 رحلات من بلجيكا و5 من دولة هولندا، و19 من معشوقة مرسى علم إيطاليا و23 رحلة من ألمانيا الذي يعد أكبر وصول.

كذلك يستقبل المطار خلال الأسبوع 23 رحلة من التشيك و24 رحلة من بولندا و3 رحلات سويسرا ورحلة من فرنسا وأخرى من لكسبمورج ورحلتين من رومانيا و4 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحي، إن فى تلك الأيام تشهد البحر الأحمر بشكل عام انفراحة كبيرة بالنسبة للسياحة الأوروبية، مؤكدا أن عدد وصول 104 رحلة طيران لأول مرة يصل لمرسى علم منذ جائحة كورونا.

وأضاف أن معدل الزيادة في الرحلات التشيكي وكذلك البولندية خلال الأسبوع الجارى، وأن الرحلات الأسبوع تصل من مطارات 10 دول أوروبية بعدد 104 رحلات دولية أوربية.