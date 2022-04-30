انتظام توريد القمح بإجمالى 384.377 طن لشون وصوامع محافظة البحيرة

وأوضح المحافظ أن لجان إستلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان.

وتضم اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من أمس وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336740 طنا، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية237 ألف طن لإستقبال الكميات الموردة.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 875 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 865 جنيها للأردب.