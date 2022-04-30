النيابة تطالب بضبط 3 عمال فى واقعة تعدى موظف على فرد أمن بكمباوند فى المعادى

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، بسرعة ضبط وإحضار 3 عمال صيانة ظهروا خلال فيديو تعدي موظف بالمعاش بالضرب عل فرد أمن في كمباوند بالمعادي، لسؤالهم حول الواقعة.

كانت النيابة قررت حبس الموظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت قسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم ظهر في مقطع فيديو وهو يضرب شاب عشريني يعمل فرد أمن بشكل عنيف عندما طلب من 3 عمال صيانة عدم الدخول لحين معرفة رقم العمارة والشقة التي يرغبون في الدخول إليها.

وأشارت التحقيقات ، إلى أن عمال الصيانة اتصلوا بالموظف فحضر إليهم واعتدى على فرد الأمن بالضرب والسباب وقررت النيابة حبسة 4 أيام.