المرأة الريفية في الدار والغيط.. فرحة بحقول الشرقية بمناسبة حصاد القمح.. صور

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون" اليوم السابع" منذ قليل بثاً مباشراً من حقول محافظة الشرقية، التى اكتست حقولها باللون الذهبي، معلنة عن بدء موسم حصاد محصول القمح لهذا العام 2022 م، والذى يبشر بالخير الوفير.

وسط أجواء مبهجة وفرحة عارمة فى الحقول تساعد المرأة الريفية زوجها فى حصاد القمح، فيما تزامل عدد من المزارعين فى الحقول مع بعضهم البعض فى الحصاد وسط جو من التسامر والبهجة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تجهيز 55 موقعا تخزينيا جرى تحديدهم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألفا و776 طنا جرى تجهيزها واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية وخضوعهم لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض، والمكونة من متخصصين بمديريتى الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة.

وأشار إلى أنه تم حصاد ما يصل إلى40 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد، والذى انطلق من مراكز (منيا القمح وأولاد صقر وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأبو كبير)، على أن تستمر المحافظة فى جنى ذهبها الأصفر من سنابله وتستعد الصوامع لاستقبال المحصول الاستراتيجى الأول لمحافظة الشرقية فى عامه الجديد.

يذكر أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألفا 222 فدانا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.



فلاحين الشرقية وحصاد القمح (1)